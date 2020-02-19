До продажу шедевр поки що не планують

В американському музеї неочікувано виявили картину відомого нідерландського митця Рембрандта. Полотно майже півстоліття прикрашало залу музею у штаті Пенсильванія, щоправда, під іменем невідомого художника.

Істину з'ясували нью-йоркські експерти, під час чергової реставрації.

Картині, на якій зображена молода жінка, понад 400 років. Тепер вартість уже іменитого полотна - різко злетіла, колекціонери готові викласти за нього десятки мільйонів доларів. Утім до продажу шедевр поки що не планують.