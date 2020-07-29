В Киеве в одной из квартир нашли трупы семейной пары, а рядом с ними - предсмертную записку. Об этом сообщают "Факты".

Женщина лежала в кровати под простыней, а ее муж - на полу, с перерезанным горлом. При этом тела пролежали в квартире несколько суток, а на дверях пришлось ломать замки.

57-летняя Алла и 63-летний Владимир жили только вдвоем. По словам соседей, у супругов была обеспеченная жизнь - несколько квартир, сдавали в аренду торговые киоски.

В предсмертной записке Владимир признается, что зарезал свою жену и сейчас убьет себя. Просит сжечь их тела и похоронить прах на Байковом кладбище. Причину Владимир тоже назвал в записке. У супругов не было детей и они всю жизнь очень страдали. На склоне лет у пары осталась только одна мечта: чтобы их похоронили в один день. Последние слова в письме - "зая, мы дождались".

Полиция открыла два уголовных производства: умышленное убийство и самоубийство, но будут проверять и другие версии.

Ранее мы писали о том, что парень нашел труп во время эфира в TikTok.