В Spotify появится новая функция для любителей музыки. Об этом сообщает itechua.com.

В середине июля всемирно известный музыкальный стриминговий сервис Spotify заработал на территории Украины. И сейчас разработчики активно тестируют новую оригинальную функцию, которая уже доступна некоторым меломанам.

Речь идет о так называемых групповых сессиях Spotify.

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Благодаря новой функции пользователи смогут одновременно слушать любимую музыку, находясь за тысячи километров друг от друга. Сеанс предусматривает участие от двух до пяти человек.

Такие сессии похожи по возможностям на частное радио, но при этом каждый участник может управлять плейлистом: добавлять и переключать композиции.

Для активации режима совместного прослушивания в Spotify будет предусмотрена специальная кнопка "Начать групповую сессию". Приложение сгенерирует ссылку, которую можно отправить друзьям и пользователям, желающим присоединиться к прослушиванию композиций. Все участники сессии смогут добавлять к общему плейлисту новые треки, приостанавливать воспроизведение и менять очередность композиций.

Пока функция Spotify Group Session находится в стадии бета-тестирования и доступна ограниченному числу пользователей. Дату запуска нововведения разработчики сервиса пока не анонсировали.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили Spotify.