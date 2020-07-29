Новым главой Главного управления Национальной полиции в Черниговской области назначен Владимир Нидзельский. На этой должности он сменил Эдуарда Алехина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Представление нового руководителя областной полиции прошло в среду, 29 июля, в Чернигове.

До назначения Нидзельский занимал должность начальника управления стратегических расследований в Киевской области. Также имеет опыт работы в Черниговской области - на протяжении года занимал должность начальника Управления защиты экономики в регионе.

Предыдущий руководитель полиции Черниговской области Эдуард Алехин был переведен в центральный орган управления Нацполиции.

Ранее мы писали, что во Львове начали работать полицейские мотопатрули.