В Чернигове назначили нового главу полиции [ Редактировать ]
Новым главой Главного управления Национальной полиции в Черниговской области назначен Владимир Нидзельский. На этой должности он сменил Эдуарда Алехина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Представление нового руководителя областной полиции прошло в среду, 29 июля, в Чернигове.
До назначения Нидзельский занимал должность начальника управления стратегических расследований в Киевской области. Также имеет опыт работы в Черниговской области - на протяжении года занимал должность начальника Управления защиты экономики в регионе.
Предыдущий руководитель полиции Черниговской области Эдуард Алехин был переведен в центральный орган управления Нацполиции.
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