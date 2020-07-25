Во Львове, 25 июля, патрульная полиция торжественно запустила мотопатруль. Об этом сообщается на странице патруполльной полиции Украина в социальной сети Facebook.

Сегодня состоялся торжественный запуск мотопатруля во Львове. 9 патрульных прошли специальный курс подготовки по управлению мотоциклом в полицейском режиме.

В полиции отметили, что мотопатруль позволит еще эффективнее реагировать на потребности общества, в частности, в случаях дорожных происшествий.

Правоохранители также заявили, что мотопатрульные оснащены специальными приборами связи, средствами личной безопасности.

Также все патрульные дополнительно прошли курсы домедицинской помощи.

Стоит отметить, что в Киеве запустили полицейские монопатрули еще в августе 2018 году.

Напомним, ранее в Киеве заминировали многоэтажный дом.

Как мы ранее сообщали, на Черниговщине мужчина подорвался возле собственного автомобиля.

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