КПІ став епіцентром коронавірусу: більше ста студентів підхопили хворобу [ Редактировать ]
Майже тридцять тисяч інфікованих. Саме стільки людей зараз хворіють на коронавірус в Україні. Про те, що пандемія набирає обертів заявили сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я.
Понад тисячу випадків зараження зафіксували лише за останню добу. А тих, хто одужав - ледь не удвічі менше - 650. Статистика смертності теж невтішна. Четверо людей у Львівській області не дожили до цього ранку. А в Києві - померли двоє. До слова, у столиці кількість інфікованих не зменшується.
Напередодні, епіцентр зараження виявили в одному із гуртожитків Київського Політехнічного інституту. Сто тридцять три студенти підчепили коронавірус.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ви бачите цифри щодо захворюваності, вони достатньо високі. Тисяча людей за добу - це дуже багато. Також достатньо велика кількість людей, які госпіталізуються. Це люди, які перебувають у середній тяжкості, або у важкому стані. Не нехтуйте рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Подумайте про своїх близьких.
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