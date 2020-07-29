Майже тридцять тисяч інфікованих. Саме стільки людей зараз хворіють на коронавірус в Україні. Про те, що пандемія набирає обертів заявили сьогодні у Міністерстві охорони здоров'я.

Понад тисячу випадків зараження зафіксували лише за останню добу. А тих, хто одужав - ледь не удвічі менше - 650. Статистика смертності теж невтішна. Четверо людей у Львівській області не дожили до цього ранку. А в Києві - померли двоє. До слова, у столиці кількість інфікованих не зменшується.

Напередодні, епіцентр зараження виявили в одному із гуртожитків Київського Політехнічного інституту. Сто тридцять три студенти підчепили коронавірус.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: