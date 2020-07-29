США и Британию хотелось бы привлечь к переговорам по Донбассу - Резников [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и США к переговорному процессу по оккупированным территориям. Также нужно поднимать вопрос аннексированного Крыма на новой площадке. Об этом он сообщил в интервью "Радио НВ".
"Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами, в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно", - заявил Резников.
Он добавил, что нужно строить новую площадку для переговоров, на которых будут поднимать вопрос аннексированного Крыма.
Ранее Зеленский назвал главных претендентов на замену Кучмы в Минске.
по теме
На внеочередном заседании ТКГ обсудят обстрелы на Донбассе
В ходе переговоров стороны обсудят обстрелы на востоке страны после объявления перемирия
Прекращение огня на Донбассе: реакция НАТО
Североатлантический Альянс приветствует договоренности
Прекращение огня на Донбассе: глава ОБСЕ сделал заявление
Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама приветствовал достигнутое в Минске соглашение
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе
В среду, 22 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы
Катастрофа МН17: в ЕС сделали важное заявление
Европейский союз продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких