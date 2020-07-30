На Донбасс прибыл 97-й "гумконвой" из России [ Редактировать ]
Гуманитарный конвой из России прибыл на территорию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает МЧС России.
В настоящее время в Донецке и Луганске идет разгрузка гуманитарной помощи. Это 97-й по счету российский гуманитарный конвой для жителей Донбасса. Белые грузовики доставили в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" более 140 тонн гуманитарных грузов, в том числе продовольствие, медикаменты и детские игровые площадки.
В последний раз автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 19 декабря 2019 года, тогда в регион доставили более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.
Госпогранслужба Украины сообщила, что 29 июля по маршруту Киев-Донецк и Киев-Луганск последовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. жителям Донбасса доставили более 40 тонн продуктовых наборов, школьных принадлежностей и стройматериалов.
Ранее сообщалось, что Украина хотела бы привлечь США и Великобританию к переговорам по реинтеграции Донбасса.
по теме
"Старая песня на новый лад": Резников раскритиковал отказ Кремля гарантировать перемирие на Донбассе
Боевики обстреляли позиции украинских военных после вступления в силу перемирия на Донбассе
В Кремле объяснили, чем грозит отказ Украины от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские коллеги категорически отказываются от контактов, "что делает просто невозможным выработку нового документа"
В Кремле прокомментировали, могут ли "ДНР" и "ЛНР" войти в состав России
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в России не теряют надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе
Перемирие на Донбассе: Зеленский сделал важное заявление
В чреду, 29 июля, во время открытия нового корпуса клиники "Охматдет" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
В ОБСЕ подсчитали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе
В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия