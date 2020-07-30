Гуманитарный конвой из России прибыл на территорию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает МЧС России.

В настоящее время в Донецке и Луганске идет разгрузка гуманитарной помощи. Это 97-й по счету российский гуманитарный конвой для жителей Донбасса. ​Белые грузовики доставили в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" более 140 тонн гуманитарных грузов, в том числе продовольствие, медикаменты и детские игровые площадки.

В последний раз автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 19 декабря 2019 года, тогда в регион доставили более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

Госпогранслужба Украины сообщила, что 29 июля по маршруту Киев-Донецк и Киев-Луганск последовало пять автомобилей с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. жителям Донбасса доставили более 40 тонн продуктовых наборов, школьных принадлежностей и стройматериалов.