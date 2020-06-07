На автозаправке возле села Заричаны Житомирской области действительно избили народного депутата из фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Это подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Громадське".

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов. Похоже на бытовой конфликт", - рассказала парламентарий.

По словам Кравчук, Заславский не был знаком со своим обидчиком. Потерпевший написал заявление в полицию, однако найти агрессора пока не удалось.

Как сообщает Житомир.info, драка произошла вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заричаны. В ходе потасовки нардеп потерял сознание и упал на землю. Заславский получил травмы - ссадины и царапины лица, но от госпитализации отказался.

На сайте Верховной Рады указано, что Юрий Иванович Заславский, 1982 года рождения, является членом депутатской фракции "Слуга народа". До прихода в политику занимался бизнесом - возглавлял ООО "Макрус ЛТД", проживает в г. Хмельницкий.

Ранее сообщалось, что Олег Ляшко намерен пройти в Раду вместо погибшего депутата Давиденко.