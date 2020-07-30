Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Впрочем, окончательное решение за президентом. Об этом он сказал в видеообращении.

Он сказал, что уже уже многое видел в своей жизни, но время для отдыха не пришло.

"Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Кучма покинул украинскую делегацию в ТКГ.