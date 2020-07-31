В пятницу, 31 июля, в ходе торгов на нью-йоркской товарной бирже Comex цена декабрьских фьючерсов на золото впервые в истории превысила $2 тысячи за тройскую унцию (31,1 грамма). На момент написание новости драгоценный металл торговался по $1 990/унция.



Рост стоимости золота происходит на фоне публикации экономической отчетности США. Во втором квартале 2020 года ВВП упал на рекордные 32,9%. Уточненный анализ экономической ситуации в США будет опубликован через месяц, 27 августа.

Также котировки желтого металла толкают вверх как напряженные отношения США и Китая, так и политика денежного стимулирования национальных экономик финансовыми регуляторами. По данным Bank of America, в странах "Большой двадцатки" (G20) программа помощи превышает $7 трлн. Так власти США закачивают в национальную экономику $3,7 трлн, Европа - $1,7 трлн. Параллельно с этим центральные банки снижают учетные ставки, а Федеральная резервная система США, опустив ставку почти до нуля, рассматривает вариант отрицательных ставок.

Стремительный рост цен на золото связывают с опасениями второй волны пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что новая волна COVID-19 заставит национальные правительства снова ужесточать карантин, что приведет к еще более сильному обвалу экономик.

Неопределенность относительно будущего мировой экономики подталкивают инвесторов вкладывать средства в надежные проверенные активы. Помимо золота инвесторы активно скупают другие драгоценные металлы - серебро, платину и палладий.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл первый с начала карантина самолет с золотом.