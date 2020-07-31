Завораживающая планета: астронавт показал красивейшее фото Земли [ Редактировать ]
Астронавт NASA Дуглас Херли сфотографировала Землю с МКС.
Его она выложила в своем Twitter-аккаунте.
По информации, на синей сфере планеты равномерно разбросаны белые облака.
Отмечается, что в комментарии космонавт написал "наш красивый мрамор".
Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl— Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020
Известно, что Дуглас Херли стал командиром экипажа корабля, отправившегося к МКС весной 2020 года.
Читайте также, Солнце сфотографировали с рекордного расстояния. Аппарат-фотограф будет работать на орбите в течении 9 лет.
по теме
NASA отправила на Марс "коронавирусный" месседж
Он прилетит на Красную планету в феврале 2021 года
NASA определило состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon
NASA определило членов экипажа для второго полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции
Собака-поводырь "превратилась" в виртуальный инструмент (видео)
Прибор будет помогать людям, которые по тем или иным причинам не могут содержать животное
В Watsapp появятся новые функции
Пользователи получат доступ к новым обновления в скором времени
Волна "проглотила" подростка во время селфи (видео)
Мальчику повезло отделаться легкими травмами