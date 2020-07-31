Астронавт NASA Дуглас Херли сфотографировала Землю с МКС.

Его она выложила в своем Twitter-аккаунте.

По информации, на синей сфере планеты равномерно разбросаны белые облака.

Отмечается, что в комментарии космонавт написал "наш красивый мрамор".

Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020

Известно, что Дуглас Херли стал командиром экипажа корабля, отправившегося к МКС весной 2020 года.

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