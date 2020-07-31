"Время и Стекло" спели для прохожих в центре Киева [ Редактировать ]
В пятницу, 31 июля, в центре Киева, на Майдане Независимости украинская группа "Время и стекло" спела для прохожих.
Это событие стало частью съемок концерта одного из украинских телеканалов ко Дню независимости.
Группа быстро собрала вокруг себя толпу зрителей.
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Публикация от @ fant_dorofeeva
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Публикация от @ fant_dorofeeva
Ранее в рамках съемок украинская исполнительница Тина Кароль спела для пассажиров на станции метро "Дорогожичи".
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