"Время и Стекло" / Фото: Instagram

В пятницу, 31 июля, в центре Киева, на Майдане Независимости украинская группа "Время и стекло" спела для прохожих.

Это событие стало частью съемок концерта одного из украинских телеканалов ко Дню независимости.

Группа быстро собрала вокруг себя толпу зрителей.

Ранее в рамках съемок украинская исполнительница Тина Кароль спела для пассажиров на станции метро "Дорогожичи".