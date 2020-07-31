Непослідовний Трамп. Президент США, який вчора заявив, що хоче перенести вибори, сьогодні різко передумав. За що очільник Білого дому боїться більше - небезпеку епідемії чи свої рейтинги? І чи все ж проголосує Америка у листопаді? Більше - дивіться у сюжеті.

Американський Портленд - місто, яке останні тижні було осередком антирасистських протестів. Цієї ночі його залишили федеральні агенти, таємна робота яких викликала обурення. Пристрасті тут вже стихають. Тож активістам доводиться щосили кричати у мегафони, аби підбурювати людей.

Кожен такий вигук надзвичайно добре чують за цими парканами - у Білому домі. Резиденція Трампа і досі під щільною залізною завісою. Щодня тут з'являються нові плакати - "Життя темношкірих важливе". Нагадування про те, що в Америці ще далеко до завершення протестів. І мова не лише про пару, яку американцям треба було випустити після багатомісячного карантину.

Надмірно жорстока реакція поліції, погрози ввести війська. За останній місяць Трамп почав втрачати рейтинг. Чинного президента готові підтримали лише 40 відсотків виборців, а от його головного опонента - Джо Байдена - 55. Тож у риториці Білого дому дедалі частіше постає питання, а чи відбудуться вибори взагалі?

Загальне голосування поштою (не заочне голосування, що є нормальним) зробить вибори у 2020 найбільш неточними і сфальсифікованими в історії. Вони стануть ганьбою для США. Відкласти вибори, доки люди не зможуть правильно та безпечно проголосувати?

Цей твіт Трамп опублікував учора. ЗМІ одразу заговорили, що вибори переносяться. Та сьогодні президент США різко змінив свою позицію.

Дональд Трамп, президент США:

Чи хочу я перенести дату виборів? - Ні. Я не хочу нечесних виборів.

Трамп повторює: він проти голосування поштою. Однак так хотіли провести ці вибори, аби американці не приходили на дільниці. Система вже давно діє у п'яти штатах. Приміром, в Орегоні, де всім виборцям розсилають бюлетені, ті голосують і відправляють їх назад того ж дня. Американський президент певен: це лазівка для махінацій.

Дональд Трамп, президент США:

Я не хочу аби переможця виборів оголосили через тиждень після третього листопада, або через місяць, чи враховуючи судові спори чи ще щось що може статися - через роки, чи навіть ніколи. Розіслати країною сотні мільйонів бюлетенів для голосування поштою - куди вони підуть, кому їх надсилатимуть?

Тож чи переносити вибори? Думки американців розділились.

Думаю більшою ганьбою буде змусити людей чекати, аніж голосувати.

Вибори це надзвичайно важливий громадянський обов'язок. Тому якщо є побоювання за здоров'я людей - краще їх відкласти, доки не зможемо проголосувати особисто.

Думаю він просто маніпуліє системою. Затримка перепису населення, протести. Він знає, що йому потрібні голоси.

Чи бути виборам у листопаді? Щоб не заявляв Трамп, це вирішувати не йому. Вибори призначає Конгрес. І чи погодяться конгресмени на перенесення дати голосування велике питання. Станом на зараз точно ні. Хоча у Штатах коронавірусний антирекорд - 150 тисяч загиблих від початку епідемії. І темпи поширення не знижуються. А новий сплеск хвороби може статися саме восени.