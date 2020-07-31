В Украине температура повышается стремительнее, чем в мире [ Редактировать ]
Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше, чем общемировая. На данный момент увеличение составляет 1,4 градуса. Об этом сообщает УНН.
Глобальные оценки говорят о том, что за последние 100 лет средняя годовая температура воздуха возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет около 1,4 градуса, а относительно определенных сезонов, то летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса. Тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая.
По его словам, наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах Европы - Скандинавские страны, несколько меньше в средней полосе, и совсем мало меняется температура воздуха в странах Средиземноморья.
"Но, наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы", - сообщил Кульбида, отметив, что это характерно и для большей части Украины.
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