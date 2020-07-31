Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше, чем общемировая. На данный момент увеличение составляет 1,4 градуса. Об этом сообщает УНН.

Глобальные оценки говорят о том, что за последние 100 лет средняя годовая температура воздуха возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет около 1,4 градуса, а относительно определенных сезонов, то летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса. Тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая.

По его словам, наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах Европы - Скандинавские страны, несколько меньше в средней полосе, и совсем мало меняется температура воздуха в странах Средиземноморья.

Читайте также Арктика "побила" исторический температурный максимум

"Но, наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы", - сообщил Кульбида, отметив, что это характерно и для большей части Украины.

Читайте также, в Антарктиде была зафиксирована климатическая катастрофа. Она способна повлиять на состояние всей планеты.