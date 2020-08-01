Хорватия продлила до 15 августа ограничение на въезд для иностранцев, в частности, украинцев. Граждане Украины и в дальнейшем будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

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"Вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", – написал он.

На странице посольства Украины в Хорватии сообщили, какие категории украинцев имеют право на въезд в страну. Это, в частности:

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб;

лица, следующие транзитом;

граждане, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеют другой экономический интерес, но с документами, подтверждающими цель визита;

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

При этом, гражданам Украины, которые имеют действительное разрешение на проживание в странах ЕС, не нужно проходить обязательную самоизоляцию и ПЦР-тест. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна прохождения разрешит въезд.

Ранее сообщалось, что Хорватия открывает границы для десяти стран.