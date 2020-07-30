Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны" [ Редактировать ]
Европейский Союз обновил список стран, жителям которых открыт въезд на территорию блока. Украины в этом списке до сих пор нет. Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.
Отметим, количество стран, вошедших в список сократили.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.
Ранее в Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.
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