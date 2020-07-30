Въезд в Европу разрешен не всем / Фото: tourdom.ru

Европейский Союз обновил список стран, жителям которых открыт въезд на территорию блока. Украины в этом списке до сих пор нет. Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

Отметим, количество стран, вошедших в список сократили.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели.

Ранее в Минздраве назвали главное условие открытия границ стран Евросоюза для украинских туристов.