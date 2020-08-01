Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читайте также Украину поделили на четыре зоны: список городов

Так, по состоянию на 1 августа "красный список" Украины расширен до порядка 120 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция, Албания, Болгария и Румыния.

Также в списке оказались Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия и другие государства.

К слову, по прибытию из государств "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.

Ранее мы писали о том, в какие страны можно улететь на отдых.