Украина расширила "красный список" до более 120 стран [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины расширило список стран "красной зоны" из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, по состоянию на 1 августа "красный список" Украины расширен до порядка 120 стран. В нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия, Португалия и Франция, Албания, Болгария и Румыния.
Также в списке оказались Грузия, Испания, ОАЭ, Литва, Казахстан, Венгрия, Австралия и другие государства.
К слову, по прибытию из государств "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.
Ранее мы писали о том, в какие страны можно улететь на отдых.
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