Ученые считают, что брокколи – идеальный "женский" овощ. Так как именно он относится к овощам, богатым питательными веществами.

К полезным свойствам брокколи для всех относят позитивное влияние на пищеварение, сердечно-сосудистую, иммунную системы, а также противовоспалительный и антиканцерогенный эффекты.

Однако для женщин брокколи особенно полезны.

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Как сообщают исследователи, рак груди стал одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин за последнее время.

Американские ученые, проведя большую исследовательскую работу, пришли к выводу, что брокколи может остановить размножение раковых клеток.

Ученые выделили из брокколи вещество, которое назвали сульфатном, и, проделав опыты на лабораторных мышах, пришли к выводу, что это вещество уничтожает клетки рака, не нанося ущерба здоровым клеткам.

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К сожалению, современные методы лечения онкологических заболеваний не могут полностью уничтожить раковые клетки, поэтому рецидивы заболевания появляются часто.

Но опыты с брокколи показали, что капусту надо употреблять тем женщинам, у которых есть предрасположение к онкологии молочной железы или матки.

Стоит отметить, что брокколи – идеальный женский продукт, так как в нем содержится множество растительных пигментов и антиоксидантов, включают в себя глюкобрассицин, каротиноиды и флавоноиды. В брокколи содержится значительное количество клетчатки, витамина С, калия, витамина B6 и витамина А.

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Ученые доказали положительное влияние брокколи при лечении диабета, ожирения, аутизма, онкологических заболеваний, для проведения детоксикации, укреплении работы сердечно-сосудистой системы, улучшения зрения и пищеварения.

Также брокколи эффективны против воспалительных процессов.

Медики рекомендуют употреблять брокколи в свежем виде.

Напомним, ранее мы сообщали, какой суп самый опасный для человека.

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