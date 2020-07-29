В ОБСЕ подсчитали количество нарушений в первый день перемирия на Донбассе [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 111 нарушений "режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" в первый же день перемирия на Донбассе. Об этом говорится в отчете организации.
СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области (включая 21 взрыв, а также 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения режима прекращения огня зафиксированы в период с 09:45 до 11:35 27 июля.
Напомним, что в среду, 22 июля, участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. Вместе с тем, как пишет издание, с 21 июля 2019 года на Донбассе действует бессрочное перемирие, которое никто не отменял.
С 00:01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. По обе стороны линии разграничения запрещается:
- использование любых видов летательных аппаратов;
- применение огня, включая снайперский;
- размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях.
За нарушения режима тишины вводятся дисциплинарные меры, планируется создание координационного механизма для реагирования на нарушения.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Резников раскритиковал отказ Кремля гарантировать перемирие на Донбассе.
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