В Белом Доме "спасают" TikTok [ Редактировать ]
В резиденции американского лидера Дональда Трампа ведутся переговоры о недопущении полной блокировки социальной сети TikTok.
Об этом сообщает Fox business.
По информации, Дональд Трамп выступил за полное блокирование китайской соцсети TikTok на территории США, а компания Microsoft хочет выкупить ее.
Отмечается, что в США считают, что TikTok отправляет данные пользователей китайской разведке.
Читайте также, сотрудникам Amazon запретили использовать TikTok, так как считается, что он может считывать данные из корпоративной почты.
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