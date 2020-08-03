В резиденции американского лидера Дональда Трампа ведутся переговоры о недопущении полной блокировки социальной сети TikTok.

Об этом сообщает Fox business.

По информации, Дональд Трамп выступил за полное блокирование китайской соцсети TikTok на территории США, а компания Microsoft хочет выкупить ее.

Отмечается, что в США считают, что TikTok отправляет данные пользователей китайской разведке.

Читайте также, сотрудникам Amazon запретили использовать TikTok, так как считается, что он может считывать данные из корпоративной почты.