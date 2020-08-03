У національному парку Казіранга в Індії надзвичайникам вдалося врятувати дитинча рідкісного однорогого носорога. Штат Ассам, де і розташований парк, - затопили повені ще понад місяць тому. Тваринку помітили випадково під час патрулювання, її човном доправили на берег та передали у зооприхисток. Коли рівень води спаде, носороженя повернуть у природне довкілля.

У Казіранзі нині найбільша у світі популяція однорогих носорогів.