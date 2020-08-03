В Індії врятували від загибелі дитинча рідкісного носорога [ Редактировать ]
У національному парку Казіранга в Індії надзвичайникам вдалося врятувати дитинча рідкісного однорогого носорога. Штат Ассам, де і розташований парк, - затопили повені ще понад місяць тому. Тваринку помітили випадково під час патрулювання, її човном доправили на берег та передали у зооприхисток. Коли рівень води спаде, носороженя повернуть у природне довкілля.
У Казіранзі нині найбільша у світі популяція однорогих носорогів.
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