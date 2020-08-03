В Черниговской области мужчина зарезал собственного восьмилетнего сына и спрятал его тело в поле подсолнухов, сообщает областная полиция.

Трагедия произошел в воскресенье вечером, 2 августа, в лесополосе возле села Скоренец Черниговского района, куда отец с сыном отправились на отдых.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что ребенок потерялся во время отдыха на природе. Правоохранители и спасатели сразу же начали поиски. Им помогали местные жители - всего около ста человек.

Полицейские сразу же обратили на странное поведение раздавленного горем отца и подозрительные бурые пятна на его одежде. При обыске полицейские обнаружили у него окровавленный нож.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7:00 в понедельник окровавленное тело мальчика нашли в поле подсолнухов. Лишь после этого отец признался, что это он умертвил своего сына.

30-летнего мужчину задержали, ему инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка (ст. 115 Уголовного кодекса), которое карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что новым главой Главного управления Национальной полиции в Черниговской области назначен Владимир Нидзельский.