США готуються до удару тропічного шторму [ Редактировать ]
А на східному узбережжі США готуються до удару тропічного шторму "Ісаіас". Президент Трамп запровадив надзвичайний стан у Південній Кароліні.
Попри те, що, за прогнозами метеорологів, минеться без сильних руйнацій, - таке рішення дозволить виділити федеральні кошти на боротьбу з наслідками стихії.
Очікується, що буря почнеться уже сьогодні ввечері, протягом кількох днів передбачають до 15 сантиметрів опадів.
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