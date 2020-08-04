В Сумах из-за роженицы с коронавирусом на карантин закрыли роддом [ Редактировать ]
В Сумах на карантин закрыли "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии". Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.
В роддоме зафиксировали вспышку коронавируса: во время внепланового обследования сотрудников у четырех медиков диагностировали COVID-19.
Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 рожениц находятся под контролем докторов.
Как выяснилось, что источником заражения стала роженица, у которой обнаружили коронавирус.
Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр.
Ранее сообщалось, что в Железном Порту у курортников обнаружили коронавирус.
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