В Сумах на карантин закрыли "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии". Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.

В роддоме зафиксировали вспышку коронавируса: во время внепланового обследования сотрудников у четырех медиков диагностировали COVID-19.

Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 рожениц находятся под контролем докторов.

Как выяснилось, что источником заражения стала роженица, у которой обнаружили коронавирус.

Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что в Железном Порту у курортников обнаружили коронавирус.