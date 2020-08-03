В Херсонской области в курортном поселке Железный Порт у отдыхающих из Ивано-Франковска обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают "Новости Херсона".

Сначала к медикам с признаками ОРВИ обратился 50-летний мужчина. ПЦР-тест показал, что у него COVID-19. Хотя состояние здоровья отпускника не было тяжелым, его поместили в стационарное отделение больницы, чтобы он придерживался режима самоизоляции и не заражал другим людей.

На следующий день коронавирус обнаружили у женщины, также приехавшей из Ивано-Франковска. Она попала в больницу в тяжелом состоянии с воспалением легких. Гостевой домик, где остановилась семья, продезинфицировали.

Отмечается, что мужчина перед обращением к медикам побывал на концерте, который проводился для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвержден у 72 168 человек.