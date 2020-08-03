В Железном Порту у курортников обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
В Херсонской области в курортном поселке Железный Порт у отдыхающих из Ивано-Франковска обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают "Новости Херсона".
Сначала к медикам с признаками ОРВИ обратился 50-летний мужчина. ПЦР-тест показал, что у него COVID-19. Хотя состояние здоровья отпускника не было тяжелым, его поместили в стационарное отделение больницы, чтобы он придерживался режима самоизоляции и не заражал другим людей.
На следующий день коронавирус обнаружили у женщины, также приехавшей из Ивано-Франковска. Она попала в больницу в тяжелом состоянии с воспалением легких. Гостевой домик, где остановилась семья, продезинфицировали.
Отмечается, что мужчина перед обращением к медикам побывал на концерте, который проводился для отдыхающих.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине подтвердили 990 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвержден у 72 168 человек.
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