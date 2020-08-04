1061 новий випадок коронавірусу в Україні зафіксували минулої доби. 26 людей померло, 737 одужали. Найбільше нових інфікувань у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях. У міністерстві охорони здоров'я попередили, що нова хвиля COVID-19, яка вже шириться Європою, докотиться до України за два місяці.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: