Коронавірус завдасть удару по Україні разом із грипом та ГРВІ - Ляшко [ Редактировать ]
1061 новий випадок коронавірусу в Україні зафіксували минулої доби. 26 людей померло, 737 одужали. Найбільше нових інфікувань у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях. У міністерстві охорони здоров'я попередили, що нова хвиля COVID-19, яка вже шириться Європою, докотиться до України за два місяці.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків, ми прогнозуємо що в Україні може бути збільшення кількості коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ з жовтня до кінця квітня місяця.
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