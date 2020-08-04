В уряді планують, що першого вересня діти повернуться до школи по всій країні

Менше місяця залишається до звичного нам початку навчального року. Однак і досі невідомо у якому форматі це відбудеться. Половина опитаних батьків проти дистанційних уроків. В уряді чітких критеріїв ще не розробили. Ситуацію вивчали наші кореспонденти.

Так незвично тихо і порожньо в цій київській школі уже майже пів року. Ще в квітні наклеїли розмітку при вході, запаслися термометрами - думали, карантин ненадовго. Тепер міркують, як готуватися до першого дзвоника за новими правилами. Уперше за багато років - відчиняють аварійні виходи, щоб до приміщення заходили не натовпом.

Батьків до школи - не пускатимуть. Знову ж таки, аби було не так людно. "Коронавірусні" плакати вже висять на кожних дверях. В коридорах планують клеїти розмітку. Щоб рух був "двостороннім". Завгосп каже це влаштувати нескладно. А ще запасаються антисептиками. Треба буде поставити і дезінфектори на вході, і організувати знезараження класів після уроків.

На вході до школи усі мають бути в масках чи респіраторах, усім мірятимуть температуру. І пересуватися коридорами теж потрібно буде в масках. А ось під час занять і учням, і вчителям маски можна буде знімати.

В уряді рекомендують щодня перед уроками вчителі повинні будуть цікавитися самопочуттям школярів. За можливості заняття проводити на свіжому повітрі.

Не більше чотирьох осіб за столом;

Відстань між столами не менше 1,5 м;

Заборонений "шведський стіл;

Графік харчування учнів.

А ось такі правила для шкільних їдалень. За одним столом не більше чотирьох осіб, відстань між столами - щонайменше півтора метри. Страви видають лише на руки. Щоб усе це облаштувати - обідатимуть учні за графіком.

Ходити до школи теж по черзі - головне нововведення, яке пропонують в уряді. Поки частина класу на уроці, решта вчиться вдома. Наступного дня - навпаки. Як це все реалізувати у школах поки що не беруться коментувати. У Києві, наприклад, чекають остаточного розпорядження від міської влади.

Віталій Кличко, мер Києва:

Департамент освіти КМДА створив групу фахівців, які вже з сьомого серпня представлять план дій щодо питання, яке ви підняли. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з урахуванням епідеміологічної ситуації. Головне наше завдання мінімізувати можливе розповсюдження хвороби.

Хай там як - в уряді планують, що першого вересня діти повернуться до школи по всій країні. Окрім червоної карантинної зони. На сьогодні це Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Утім усе залежить від епідситуації. Якщо захворюваність зростатиме - рішення можуть переглянути.