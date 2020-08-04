В связи с пандемией коронавируса, украинцы массово едут отдыхать в Одессу. Однако, чтобы попасть в город, людям приходится пройти испытание долгими пробками на трассе "Киев - Одесса". О том, что происходит на трассе пишут "Факты".

Кроме того, в Одессу едут также длинные караваны из грузовиков.

Причиной усложнения обстановки на дорогах стало не только увеличение грузопотока из-за закрытия границ соседними странами, но и ремонт моста над Хаджибеевским лиманом, где сейчас функционируют только две полосы.

Отмечается, что наихудшая ситуация с проездом в Одессу возникает с пятницы на субботу. Транспорт выстраивается в 20-километровые очереди, которые отнимают у автомобилистов по 40-50 минут времени.

Грузовикам еще сложнее, так как они вдобавок направляются к находящемуся неподалеку пункту весового контроля. Въезд в Одессу грузовому транспорту при температуре воздуха выше 28 градусов закрыт, потому фуры выстраиваются в многокилометровые очереди вдоль трассы и ждут ночи в условиях, где нет никакого спасения от жары, никаких удобств. На обоих концах моста работают патрульные полицейские, пытающиеся упорядочить потоки транспорта.

Мост через лиман ремонтируют уже 12 лет, и в этом году продолжается активная фаза реконструкции: прокладывают три полосы в направлении Одессы. Ведутся работы по гидроизоляции, а под мостом планируется монтировать автоматизированный грузовой комплекс, без человеческого вмешательства контролирующий грузопотоки.

Дорожные службы планируют завершить ремонт за год. Рабочие подчеркивают, что пробки на этом участке трассы начали образовываться только в этом году - поток машин увеличился с закрытием границ большинства стран, где ранее отдыхали украинцы.

Ранее мы писали о том, под Одессой нетрезвый водитель пыталась задавить людей.