Судитимуть у Києві. Верховний Суд України не дозволив перенести розгляд справи Владислава Мангера в Херсон. Захисники голови Херсонської облради подавали таке клопотання, бо, мовляв, злочин скоєно у цьому місті і більшість свідків проживають саме тут.

З такою ідеєю прокурори та захист постраждалої сторони не згодні. Вони наполягали на суді в столиці. Кажуть, де замовляли і планували вбивство активістки Катерини Гандзюк, слідство не встановило. До того ж захисники припускають, що в Херсоні і свідки, і суд опиняться під тиском.

Ну і за рішенням Київського апеляційного суду, Мангер лишатиметься під арештом у СІЗО до 11 вересня.

Андрій Мурашкін, адвокат Владислава Мангера:

По версии обвинения преступление совершено в Херсоне, заказ является формой соучастия и не может быть признано отдельным преступлением, согласно правил Уголовного кодекса.

Євгенія Закревська, адвокатка Віктора Гандзюка:

Ми повністю переконанні якщо справу направлять в Херсонський суд ми дуже довго навіть не почнемо його. Саме розумні строки, на нашу думку, дотри матись лише якщо це буде в одному місці фактичного перебування свідків обвинувачених і потерпілі готові їздити у будь якому випадку.

Нагадаємо, у липні 2018 року на активістку Катерину Гандзюк напали, облили сірчаною кислотою. Майже половина тіла була уражена хімічними опіками. Через три місяці Катерина померла. У червні 2019 року нападників засудили. За ґратами вони перебуватимуть від трьох до шести з половиною років.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна звинувачують в організації нападу на активістку.