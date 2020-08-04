У США звалилися на землю повітряні кулі з туристами [ Редактировать ]
Через сильні пориви вітру впали одразу три повітряні кулі біля містечка Джексон у штаті Вайомінг. Аеростати використовують для екскурсій, на момент інциденту в них перебували 36 людей. Дванадцятьох - шпиталізували з різними травмами.
За словами пожежників, пілоти могли втратити контроль над кулями в умовах негоди. У компанії, що організовує польоти, нещасний випадок наразі не коментували.
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