В Одесі триває епопея з танкером "Делфі", який уже вісім місяців не можуть прибрати з морського узбережжя. Тепер чиновники називають нові граничні терміни виконання робіт; натомість екологи - побоюються масштабного забруднення. Андрій Анастасов розкаже більше.

Новий дедлайн - середина вересня! Щоб встигнути до початку штормів - інакше "Делфі" знову доведеться зимувати на пляжі. Після невдалих спроб судновласника прибрати танкер - проблему вирішує Адміністрація морських портів: за спрощеною процедурою терміново шукає підрядника. Витратити планує двадцять п'ять мільйонів гривень. Потім власник компенсує це державі.

Максим Куций, голова Одеської облдержадміністрації:

Хотів би підкреслити, що ми не виключаємо можливості розпилу та прибирання частинами цього танкеру.

Імовірність рішення розпиляти "Делфі" - ще одна новина. Проти такого підходу відразу виступила Державна екологічна інспекція. Мовляв, під час робіт забруднення може бути в сорок разів більшим, ніж до цього.

Віталій Караулов, заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області:

Ми всі розуміємо: якщо будуть різати цей танкер, всі залишки нафтопродуктів будуть в акваторії. Для наших пляжів та біоресурсів це буде лихо.

Поки ж інспекція майже щодня фіксує нові витоки із судна небезпечних речовин. Вчені попереджають про наслідки: це загибель риби, молюсків, водоростей, крабів тощо.

Сергій Дятлов, заввідділу якості водного середовища Інституту морської біології НАН України:

В данном случае постоянно поступает нефть и постоянно здесь сохраняется ее определенная концентрация - это очень вредно! Короткое воздействие организмы могут пережить - например, мидия. Но длительное воздействие для организмов губительно!

Днями на пляжі "Дельфін" біля "Делфі" стався інцидент. На березі знайшли мертву морську свиню, яку спочатку люди прийняли за дельфіна.

Карина Вешнякова, науковий співробітник Українського наукового центру екології моря:

Да, может быть отравление нефтепродуктами, может быть вдыхание нефтепродуктов. Но чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно провести вскрытие.

За найоптимістичнішим сценарієм роботи щодо евакуації "Делфі" розпочнуться наприкінці серпня. Танкер перебуває тут з минулого листопада. Тоді під час шторму судно зірвало з якоря і зрештою воно сіло на мілину біля узбережжя.