В Харькове за последние сутки выявили 133 больных COVID-19 из 146 по области. В связи с этим, в Минздраве ситуацию в городе "окрестили" очень напряженной. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал местную власть обратить внимание на увеличение количества больных в городе.

В Харьковской области из 146 заболевших за последние сутки, 133 человека - это жители города Харькова. Вчера так же из общего количества заболевших в области, 124 человека - это жители города Харькова. Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть.

Он добавил, что в Харьковской и Ровенской области превышается показатель динамики и процента выявления случаев коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине зарегистрирован 1271 случай COVID-19. В стране насчитывается более 40 тысяч выздоровевших.