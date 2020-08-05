Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту.

Об этом сообщает LBCI News.

По информации, суммарный ущерб оценили от 3-5 миллиардов долларов.

Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья.

Отмечается, что в борьбе с последствиями трагедии погибли 10 пожарный.

Ранее мы писали, что количество жертв взрыва в столице Ливана Бейруте превысило отметку в 100 человек. При этом пострадавших более 4 тысяч.