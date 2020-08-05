Взрывы в Бейруте: власти подсчитали ущерб [ Редактировать ]
Фото: Liga.net
Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту.
Об этом сообщает LBCI News.
По информации, суммарный ущерб оценили от 3-5 миллиардов долларов.
Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно и больше. Сотни жителей Бейрута остались без жилья.
Отмечается, что в борьбе с последствиями трагедии погибли 10 пожарный.
Ранее мы писали, что количество жертв взрыва в столице Ливана Бейруте превысило отметку в 100 человек. При этом пострадавших более 4 тысяч.
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