В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Кількість українців, інфікованих COVID-19 знову зросла. За добу новий антирекорд 1271 випадок. Померло 24 особи, одужало 914. У Мінохоронздоров'я назвали дуже напруженою ситуацію з коронавірусом на Харківщині.
За останню добу в Харкові виявили 133 хворих і 146 по області.
Водночас, очільник МОЗ Максим Степанов заявив про покращення епідеміологічної ситуації на Тернопільщині і зазначив, що область можуть зарахувати до зеленої зони карантину.
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