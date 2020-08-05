У Мінохоронздоров'я назвали дуже напруженою ситуацію з коронавірусом на Харківщині

Кількість українців, інфікованих COVID-19 знову зросла. За добу новий антирекорд 1271 випадок. Померло 24 особи, одужало 914. У Мінохоронздоров'я назвали дуже напруженою ситуацію з коронавірусом на Харківщині.

За останню добу в Харкові виявили 133 хворих і 146 по області.

Водночас, очільник МОЗ Максим Степанов заявив про покращення епідеміологічної ситуації на Тернопільщині і зазначив, що область можуть зарахувати до зеленої зони карантину.