Коронавірус в Україні: Харківщина може стати "червоною зоною" [ Редактировать ]
Нові карантинні обмеження імовірно чекають і на Харківську область. Регіон вже в п'ятницю може потрапити до червоної зони. Шосту добу тут стрімко зростає кількість випадків зараження. Лише від учора в місті плюс 133 хворих і 146 в регіоні.
Крім, Харківщини в антилідерах поширення COVID-19 залишають Львівська, Івано-Франківська та Одеська області. Велика кількість нових хворих і в Києві. Загалом епідемія коронавірусу в Україні б'є антирекорди. Так від учора діагноз підтвердився ще у тисячі двохсот сімдесяти однієї людини.
У лікарні відправили також рекордні майже три сотні людей. Ще один, але вже позитивний коронавірусний рекорд - кількість тестувань зросла до майже 36 тисяч.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За останній тиждень кількість виявлених випадків не зменшується і не стає меншою ніж тисяча практично кожного дня, сьогодні черговий антирекорд, бороться з COVID-19 неможлива без вас шановні українці, МОЗ усім складом людей які тут працюють не може самостійно побороти COVID-19 якщо ви шановні громадяни не будете дослухатися до наших правил які встановлені, бо ці правила і рекомендації направлені на жодне на збереження вашого здоров'я.
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