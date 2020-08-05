Нові карантинні обмеження імовірно чекають і на Харківську область. Регіон вже в п'ятницю може потрапити до червоної зони. Шосту добу тут стрімко зростає кількість випадків зараження. Лише від учора в місті плюс 133 хворих і 146 в регіоні.

Крім, Харківщини в антилідерах поширення COVID-19 залишають Львівська, Івано-Франківська та Одеська області. Велика кількість нових хворих і в Києві. Загалом епідемія коронавірусу в Україні б'є антирекорди. Так від учора діагноз підтвердився ще у тисячі двохсот сімдесяти однієї людини.

У лікарні відправили також рекордні майже три сотні людей. Ще один, але вже позитивний коронавірусний рекорд - кількість тестувань зросла до майже 36 тисяч.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: