Мы будем бороться за каждого гражданина Украины, в отношении которого нарушен закон - Илья Кива [ Редактировать ]
31 июля Приморский райсуд Одессы отправил в СИЗО на два месяца без права залога блогера Стаса Домбровского. После оглашения решения блогер полоснул себя по горлу лезвием. Ему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Сам Домбровский утверждает, что дело сфабриковано, а он несколько дней назад заступился за друга, на которого напали около десяти человек. Его подозревают в хулиганстве (ч.2 ст. 296 УК Украины).
На защиту Стаса Домбровского стал украинский политик, народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива, который заявил, что государство включило репрессивный аппарат и пытается воевать с простыми людьми, фабрикуя уголовные дела.
Власть в очередной раз продемонстрировала свою слабость и безвольность, наказывая простых людей. К Стасу Домбровскому можно относиться по-разному. Но, главное он гражданин Украины, в отношении которого был нарушен закон. Мы будем бороться за него, вне зависимости от нашего отношения к нему. Мы будем бороться за права каждого гражданина, потому что в основе нашей деятельности лежат Конституция и закон, а значит справедливость. Это я заявляю, как народный депутат Украины, и член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Стас, мы будем за тебя бороться.
Ранее сообщалось, что одесский блогер перерезал себе горло во время суда.
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