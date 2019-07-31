Доведенные до нищеты украинцы готовы продавать свои земли за бесценок, поэтому планы действующей власти по открытию рынка земли могут иметь катастрофические последствия. Об этом член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"27 лет наш народ доводили до обнищания с целью - забрать нашу с вами землю. Землю, которая кормит семьи, целые села, города. Землю, которая позволяет выжить фермерам, что-то вырастить и даже продать на экспорт. Но ее постоянно все хотят продать. Команда Зеленского, в угоду западным партнерам, готова воплотить этот план, открыв рынок земли уже до конца этого года", - отметил он.

Илья Кива подчеркнул, что открытие рынка земли может обернуться фактической потерей страны.

"Многие скажут: что же тут плохого, если люди смогут получить деньги, которых им катастрофически не хватает, чтобы выжить сегодня? А я скажу, что это просто уничтожит нашу страну. Мы рискуем потерять суверенитет. Сегодня многие готовы продать землю за копейки, а уже завтра вокруг нас будет выжженные поля и вымершие села. Многие до конца не отдают себе в этом отчет", - сказал политик.

Он также отметил, что такие планы идут вразрез с национальными интересами: "Сегодня власть играет в угоду иностранным партнерам, которые заботятся о благополучии своих стран - не об Украине. Земля - это то единственное, что у нас осталось и что мы сможем передать нашим детям".