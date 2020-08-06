У Бразилії досі палають ліси Амазонки [ Редактировать ]
У Бразилії досі палають ліси Амазонки. Найскладніша ситуація з пожежами у районі Пантанал, найбільш заболоченій місцевості у світі. Туди влада перекидає надзвичайників із сусідніх штатів. Втім, людського ресурсу недостатньо, аби повністю приборкати вогонь.
Через особливості ґрунту ефективно гасити полум'я вдається лише з повітря, а для цього бракує гелікоптерів та літаків. За минулий місяць кількість пожеж в амазонських джунглях Бразилії зросла майже втричі порівняно з попереднім роком.
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