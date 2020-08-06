Коронавирус в Украине установил новый антирекорд [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: +1 318 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала эпидемии, по состоянию на 9:00 6 августа, в Украине зафиксировано 76 808 случаев коронавирусной болезни.
Более 42 тысяч выздоровели (+997) и 1819 человек умерли (+31).
Больше всего зараженных во Львовской области - более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост зафиксировали в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.
Ранее сообщалось, что коронавирус со страшной силой "атакует" молодых людей.
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