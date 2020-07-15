Медикам выделили 7,4 млрд: зарплаты повысят [ Редактировать ]
В среду, 15 июля, на заседании правительство выделило 7,4 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на повышение зарплат медицинским и другим работникам.
"19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе с Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ранее мы писали о том, что Рада утвердила сумму выплат семьям умерших от коронавируса медиков.
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