В Украине проверят хранение взрывоопасных веществ [ Редактировать ]
Правительство поручило до 15 сентября проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 6 августа.
Провести внеплановые мероприятия государственного надзора по соблюдению требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений.
Поручение направлено главам Мининфраструктуры, ГСЧС, Госслужбы труда, Нацполиции, а также главам областных и Киевской ОГА.
Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
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