Автобани, як у Німеччині. В Україні за п'ять років обіцяють майже 3000 кілометрів цементобетонних трас. Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков. За його словами, після втілення відповідної програми, кількість автобанів з 1 відсотка збільшиться аж до трьох. До слова, цементобетонні дороги значно краще витримують навантаження та високі температури. А допоки ці дороги тільки в планах, у столиці обмежили рух для великовагового автотранспорту. У зв'язку зі спекою. Як повідомляє "Київавтодор", у столицю із десятої ранку до десятої вечора заборонено в'їзд фур, вагою понад 24 тонни.

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Мільярд триста мільйонів гривень - лише за липень витрачено урядом на закупівлю медикаментів та обладнання, масок та експрес-тестів, для боротьби з пандемією Covid-19, - про це звітує міністерство фінансів України. Гроші беруть із державного спецфонду із подолання епідемії. Загальні асигнування за п'ять місяців - чотири з половиною мільярди гривень.

Зокрема, за інформацією мінфіну, від початку березня, із запровадженням протиепідемічних заходів, лише на ліки було витрачено більше, ніж півтора мільярда гривень. На майже півтора мільярда було придбано медичного обладнання. На сімсот мільйонів закупили для українських лікарень медичних масок та дезінфекційної рідини. Разом з тим, повідомляють, що у Фонді з боротьби із Covid-19 наразі залишилося трохи більше 3 мільярдів гривень.

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Ставки падають, а гроші несуть. НБУ повідомив, що у комерційних банках на кінець липня середня ставка для депозитів у гривні впала нижче 9 % річних. Натомість громадяни та бізнес збільшили вклади у національній валюті - за три місяці на ті ж 9%. В Центробанку це пояснюють так: за період карантину менше стали брати кредити, більше заощаджувати. На противагу гривневим, ставки доходності за валютними депозитами взагалі близькі до нуля. Українці на банківських рахунках менше тримають доларів, тому розмір вкладів у американській, та євровалюті знизився за три місяці на 4 відсотки.

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Уперше запрацює поромна переправа між Україною та Румунією. Ця країна Євросоюзу підтвердили намір розпочати такі переправи через Дунай з 10 серпня. Про укладені домовленості повідомили в одеській обласній раді.

Пором має курсувати у вузькій ділянці Дунаю - між українським населеним пунктом Орлівка та румунським Ісакча. Наразі переправа призначена для вантажних перевезень. Таким чином шлях товарів скоротиться на 200 кілометрів. Проект намагалися реалізувати протягом 5 років. За інформацією українських ЗМІ, через бюрократичну тяганину з боку ЄС процес гальмувався. За планом, на переправі будуть працювати відразу чотири пороми. До цього було зроблено лише кілька тестових рейсів.