Володимир Зеленський наказав перевірити сховища вибухонебезпечних речовин [ Редактировать ]
Аби не допустити трагічного сценарію Бейрута, Володимир Зеленський, звернувся до уряду.
Вимагає перевірити, як в Україні поводяться з небезпечними матеріалами. У своєму листі президент нагадав про необхідність розробки спеціальних законів, які б мали запобігти подібним ситуаціям. Відтак, за ініціативою Зеленського, проінспектують підприємства, котрі мають справу із відходами, добривами та вибухонебезпечними речовинами.
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