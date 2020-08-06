Житель Туреччини дивом врятувався від неминучої загибелі (відео) [ Редактировать ]
Дивом врятувався під час дорожньої аварії житель турецького міста Бурса. Неймовірну подію зафіксували камери стеження. Чоловік чекав автобус на узбіччі і заледве встиг відскочити, коли збагнув, що той мчить просто на нього. З пошкоджень - лише забій ноги. Чому водій мікроавтобуса втратив контроль за кермом - встановлює поліція.
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