Гумористичні виступи та жива музика у лазні. Власники японських парилень "сенто" намагаються утримати клієнтів у будь-який спосіб. Банний бізнес в Японії переживає не найкращі часи, - попри те, що уряд країни дозволив цим закладам працювати в умовах карантину.

Що вигадують підприємці у боротьбі за відвідувачів?

Такую Сімбо - власник в третьому поколінні однієї з громадських лазень-сенто у Токіо. Ще нещодавно він будував грандіозні плани з модернізації закладу. Втім, - у них вніс корективи коронавірус, а точніше безгрошів'я, зумовлене відсутністю клієнтів. Щоб хоч якось утриматися на плаву та зберегти сімейну справу, Сімбо взявся креативи ти: спершу, крім звичайних гігієнічних послуг, відвідувачам запропонували крафтове пиво та живу музику.

Такую Сімбо, власник лазні:

Був період, коли відвідувачів поменшало удвічі, оскільки люди боялися інфікуватися. У липні їх стало трохи більше, втім, не суттєво. Донині ситуація залишається складною, адже останніми днями число інфікованих в Японії зростає.

І результат не змусив на себе чекати. Кількість клієнтів збільшилася, а відтак - зріс і прибуток. Отримані гроші Сімбо реінвестував. Облаштував у лазні залу для йоги та сцену для виступів стендаперів. Згодом сподівається, відкрити ще й ресторан. Та щоб такі плани реалізувати - ще треба підзаробити.

Такую Сімбо, власник лазні:

Як підприємець, я маю думати, чого ж хочуть мої клієнти. Треба реагувати на їхні забаганки, - якщо хочеш процвітати.

Відповідні нововведення, до смаку навіть найвибагливішим клієнтам.

Відвідувач:

Я почав ходити сюди лише заради йоги, але нині не оминаю нагоди попаритися у лазні.

А ось інші власники подібних закладів переконані, - такий креативний підхід паплюжить японську традицію.

Хісаї Івасакі, власник лазні:

З одного боку, такий підхід приваблює клієнтів. Однак, що тоді залишається від традиційної японської сенто? Адже все, що тут має бути - це парильня та басейн з гарячою водою.

На піку своєї популярності, у 1968 році, по всій Японії налічувалося майже 18 тисяч бань-сенто. А цього року їхня кількість ледь сягнула 2 тисяч. Тож, якщо не вжити дій з ребрендингу лазень, то незабаром не буде що і "паплюжити".