Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы. Ими стали английские футбольные клубы "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед", швейцарский "Базель", испанская "Севилья", немецкий "Байер", датский "Копенгаген", итальянский "Интер" и украинский "Шахтер".

В 1/4 финала встретятся:

"Шахтер" - "Базель";

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген";

"Интер" - "Байер";

"Вулверхэмптон" - "Севилья".

Ранее в 1/8 финала:

"Севилья" одержала победу над итальянской "Ромой" (2:0);

"Байер" обыграл шотландский "Рейнджерс" (1:0);

"Интер" нанес поражение испанскому "Хетафе" (2:0);

"Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК (2:1);

"Базель" одолел франкфуртский "Айнтрахт" (1:0);

"Вулверхэмптон" обыграл греческий "Олимпиакос" (1:0);

"Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" (3:0);

"Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" (3:0).

Ранее сообщалось о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: кто и с кем будет играть.