Определились четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы [ Редактировать ]
Фото: открытые источники
Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы. Ими стали английские футбольные клубы "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед", швейцарский "Базель", испанская "Севилья", немецкий "Байер", датский "Копенгаген", итальянский "Интер" и украинский "Шахтер".
В 1/4 финала встретятся:
- "Шахтер" - "Базель";
- "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген";
- "Интер" - "Байер";
- "Вулверхэмптон" - "Севилья".
Ранее в 1/8 финала:
- "Севилья" одержала победу над итальянской "Ромой" (2:0);
- "Байер" обыграл шотландский "Рейнджерс" (1:0);
- "Интер" нанес поражение испанскому "Хетафе" (2:0);
- "Манчестер Юнайтед" обыграл австрийский ЛАСК (2:1);
- "Базель" одолел франкфуртский "Айнтрахт" (1:0);
- "Вулверхэмптон" обыграл греческий "Олимпиакос" (1:0);
- "Шахтер" разгромил немецкий "Вольфсбург" (3:0);
- "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" (3:0).
Ранее сообщалось о результатах жеребьевки Лиги чемпионов: кто и с кем будет играть.
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