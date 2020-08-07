Дикий кабан украл у нудиста вещи (фото) [ Редактировать ]
В Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи. Мужчине пришлось доганять "вора", а момент погони отдыхающие запечатлели на камеру, опубликовав видео на своей странице в Facebook.
Курьезный инцидент произошел в популярном месте отдыха - на озере Тойфельс. На появившихся в сети кадрах видео, как полностью обнаженный немолодой мужчина гоняется за кабаном.
У животного в зубах заметна сумка. Также за кабаном следовали два поросенка. Очевидцами курьезного инцидента стали десятки людей.
Отмечается, что в украденной сумке был ноутбук нудиста, поэтому он и гонялся за животным.
Также автор снимков отметила, что после "окончания погони" показала сделанные снимки мужчине. По ее словам, нудист долго смеялся и разрешил опубликовать фото в сети.
Ранее мы писали о том, что по Киеву бегал лось.
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