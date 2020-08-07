В Харькове по улице возле окружной дороги гуляли верблюды. Видео засняли очевидцы и опубликовали в соцсети.

"Кого только ни встретишь в районе нашей окружной", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как животные ходят по обочине дороги.

Ранее мы писали о том, что по Киеву бегал лось.