В Харькове верблюды "бегали" по улице (видео) [ Редактировать ]
В Харькове по улице возле окружной дороги гуляли верблюды. Видео засняли очевидцы и опубликовали в соцсети.
"Кого только ни встретишь в районе нашей окружной", - подписано видео.
На кадрах ролика видно, как животные ходят по обочине дороги.
Ранее мы писали о том, что по Киеву бегал лось.
по теме
Ситуация очень напряженная: в Минздраве предупредили харьковчан об опасности
В Харькове за последние сутки выявили 133 больных COVID-19 из 146 по области
Сутички на "Барабашово" у Харкові: підприємців хочуть залишити без робочих місць
Важка техніка, кількадесят підпримців та поліцейські. Так сьогодні виглядав торгівельний центр "Барабашово" - підприємців вкотре хочуть залишити без робочих місць
В Харькове авто сбило ребенка на пешеходном переходе
Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекресте проспекта Юбилейного и улицы Гвардейцев Широнинцев
Кирилловка "ушла" под воду (видео)
Поселок Кирилловка практически полностью "ушел" под воду
Захват заложников в Харькове оказался ложным
В среду, 22 июля, полиция Харьковской области проверила сообщение о захвате заложников