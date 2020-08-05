Крупный пожар произошел на оптовом рынке, расположенном в промышленной зоне эмирата Аджман, что на севере-востоке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает газета Al Khaleej.

Пожар начался около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву).

На опубликованных изданием кадрах видно, как в небо над рынком поднимаются крупные клубы дыма. Из-за задымления пришлось эвакуировать расположенную рядом больницу.

На место прибыли пожарные, которые пытаются взять огонь под контроль. Площадь возгорания пока неизвестна, данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии снова вспыхнули мощные лесные пожары, пришлось эвакуировать тысячи людей.