Пожар охватил крупнейший рынок ОАЭ (видео) [ Редактировать ]
Крупный пожар произошел на оптовом рынке, расположенном в промышленной зоне эмирата Аджман, что на севере-востоке Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает газета Al Khaleej.
Пожар начался около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву).
На опубликованных изданием кадрах видно, как в небо над рынком поднимаются крупные клубы дыма. Из-за задымления пришлось эвакуировать расположенную рядом больницу.
На место прибыли пожарные, которые пытаются взять огонь под контроль. Площадь возгорания пока неизвестна, данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии снова вспыхнули мощные лесные пожары, пришлось эвакуировать тысячи людей.
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